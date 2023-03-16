عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام لـ7.66 مليون برميل في يناير



نقل منتدى الطاقة الدولي عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) اليوم الخميس أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 7.66 مليون برميل في اليوم في يناير/كانون الثاني مقابل 7.44 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول.

وكشفت بيانات “جودي” عن انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام لأسباب موسمية في يناير، فيما لا تشمل التحديثات بخصوص هذا الشهر بيانات الصين.

وتراجع الإنتاج العالمي من النفط الخام إلى أدنى مستوى في 7 أشهر في يناير، وفقا لمنتدى الطاقة الدولي.

وذكرت “جودي” إن إنتاج السعودية من النفط الخام ارتفع 18 ألف برميل يوميا إلى 10.45 مليون برميل.