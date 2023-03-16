شكرا لاهتمامكم بخبر تباين مؤشرات أسواق الخليج مع ارتداد النفط صعودا.. ومؤشر “تاسي” يستقر بالمنطقة الخضراء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تباين مؤشرات أسواق الخليج مع ارتداد النفط صعودا.. ومؤشر “تاسي” يستقر بالمنطقة الخضراء



تباينت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الخميس مع ارتداد أسعار النفط للصعود بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، وسط تزايد القلق في أوساط المستثمرين إزاء أزمة البنوك العالمية، واتجاهات الفائدة.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، لتعوض بعض خسائرها بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام في الجلسة السابقة، إذ هدأت الأسواق بعض الشيء بعد قرار الجهات التنظيمية السويسرية تقديم إنقاذ مالي لبنك كريدي سويس.

وبحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا، بما يعادل 1.25%، إلى 74.61 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81 سنتا، أو 1.2%، إلى 68.42 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من دولار في وقت سابق من جلسة الخميس.

وكانا قد هبطا أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد أن تراجعا لثلاثة أيام متتالية. وفقد برنت ما يقرب من 10% منذ إغلاق يوم الجمعة، بينما انخفض الخام الأميركي نحو 11%.

واستقر مؤشر “تاسي” السعودي في المنطقة الخضراء عند مستوى 10048.9 نقطة.

وخسر المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.17% إلى مستوى 3304.81 نقطة، كما تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 1.02% إلى مستوى 9427.97 نقطة.

وفي قطر، هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 2.28% إلى مستوى 9882.38 نقطة.

وانخفض مؤشر السوق الأول بالكويت بنسبة 0.76% إلى مستوى 7839.55 نقطة، بينما ارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1899 نقطة.

وهبط المؤشر العام لسوق مسقط بنسبة 0.29% عند مستوى 4884.1 نقطة، بينما أغلق مؤشر بورصة عمان على تراجع بنسبة 0.11% عند مستوى 2645.29 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري بنسبة 1.51% عند 14946.52 نقطة.