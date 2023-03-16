عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الرئيس التنفيذي لـ”كريدي سويس” يدعو موظفيه للتركيز على الحقائق في ظل الاضطرابات



طلب الرئيس التنفيذي لـ”كريدي سويس” أولريش كورنر اليوم الخميس، من الموظفين التركيز على الحقائق، وتعهد بالمضي قدما في خطة لتيسير العمليات.

وقال كورنر، في مذكرة للموظفين، إن البنك سيواصل التركيز على إجراء تحول انطلاقا من موضع قوة، وأشار في هذا الصدد إلى تحسن نسبة تغطية السيولة وزيادة رأس المال في الآونة الأخيرة.

وأحجم كريدي سويس عن التعليق، وفق رويترز.

وذكر البنك اليوم الخميس أنه توصل إلى اتفاق مع البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) لاقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (53.94 مليار دولار).