أخبار اليمن : مجيديع يلتقي ممثل حماس ويجدد موقف المؤتمر الداعم للقضية الفلسطينية

مجيديع يلتقي ممثل حماس ويجدد موقف المؤتمر الداعم للقضية الفلسطينية

التقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله احمد مجيديع بممثل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في اليمن معاذ ابوشمالة .

وقد بدأ اللقاء بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين واليمن ثم رحب الأمين المساعد بممثل حماس ناقلا إليه وإلى قيادات الحركة تحيات قيادات المؤتمر ممثلة برئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس وتثمينه مواقف الحركة الجهادية ضد المحتل الصهيوني .

وجدد مجيديع التأكيد على مواقف المؤتمر المنحازة والداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني ولكافة فصائل مقاومته ونضالهم ومقاومتهم للمحتل الصهيوني بكافة أشكال المقاومة المتاحة لهم وآخرها العمليات البطولية التي نفذها المقاومون الفلسطينيون ضد إرهاب الدولة الذي يمارس بحقهم من قبل الصهاينة ومستوطينهم سواء من أعمال قتل أو اعتقالات أو هدم للمنازل وإحراقها أو تدنيس للمقدسات الإسلامية وكل أشكال الانتهاكات التي تمارس بحق أبناء شعبنا الفلسطيني خصوصا في مناطق الضفة الغربية .

وثمن مجيديع التضحيات البطولية التي يقدمها الفلسطينيون من الشباب والمقاومين يوميا في مقارعة آلة القتل الهمجية الصهيونية مؤكدا أن هذه التضحيات فخر لكل عربي ولكل انسان يمارس حقه في مقاومة المحتلين والطغاة .

وشدد الأمين المساعد على أهمية أن تتوحد كل فصائل وحركات المقاومة الفلسطينية خصوصا في ظل هذه المرحلة التي يواجهون فيها سياسات صهيونية إرهابية من قبل حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة وذلك بهدف توجيه كل إمكانات وجهود المقاومة والشعب الفلسطيني تجاه المحتل الصهيوني ؛ منتقدا بشدة الموقف الدولي الصامت تجاه جرائم الصهاينة ومحاباتهم في المحافل والمنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي .

واختتم مجيديع بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل هي قضية الأمة الاولى وان المؤتمر والشعب اليمني والدولة اليمنية كانوا وسيظلون يقفون خلف الشعب الفلسطينى وحقه في مقاومة الكيان الصهيوني حتى تقرير مصيره و نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بغض النظر عن الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار .

من جانبه أعرب ممثل حركة حماس معاذ ابوشمالة عن شكره وتقديره لمواقف المؤتمر الشعبي وقياداته مؤكدا أن المؤتمر وفي مختلف المراحل والمحطات كان داعما ومساندا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة و كافة فصائل مقاومته وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس .

ونقل تحيات قيادة حماس ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى قيادة المؤتمر ورئيسه الاخ صادق بن أمين ابوراس .

واستعرض ابوشمالة اخر المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية وما تشهده من أعمال إجرامية وارهابية صهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني سواء من قبل حكومة الاحتلال أو من قبل مستوطنيهم وكذا الأعمال الجهادية البطولية التي ينفذها المقاومون الفلسطينيون ردا على جراىم وإرهاب دولة الاحتلال الصهيوني.

وأشار ممثل حماس إلى أن هناك تطورات عظيمة في آليات ووسائل المقاومة ضد المحتل الصهيوني بل وتوحدا غير مسبوق متوقعا أن يشهد شهر رمضان المبارك تصاعدا في أعمال المقاومة ضد الكيان الصهيوني وهو ما سينعكس إيجابا في قدرة الفلسطينين على تحقيق النصر .

حضر اللقاء من جانب المؤتمر عبده مهدي العدالة رئيس الدائرة السياسية وخالد الفقيه رئيس دائرة العلاقات العامة والسكرتارية ويونس هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر ومن جانب حركة حماس عمر السباخي مدير مكتب ممثل الحركة وعبدالله هادي منسق العلاقات السياسية في مكتب الحركة باليمن .