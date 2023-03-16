عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن روسيا تنفي التزام الهند بآلية الغرب لوضع سقف لسعر النفط الروسي



نفت روسيا اليوم الخميس، التزام الهند بآلية الغرب لوضع سقف لسعر النفط الروسي، وقال السفير الروسي في نيودلهي، إن الهند تعارض آلية وضع سقوف لأسعار النفط.

يأتي ذلك، فيما نقلت وكالة “رويترز”، عن صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلا عن أشخاص مطلعين بأن مجموعة الدول السبع تريد إبقاء سقف سعر الخام الروسي عند 60 دولارا للبرميل.

وأضاف التقرير أن المفوضية الأوروبية نبهت الدول الأعضاء في التكتل إلى موقف مجموعة السبع، وقالت إن الرئيس الأميركي بايدن أبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي بعدم وجود رغبة في واشنطن لتعديل العقوبات المفروضة على النفط الروسي.