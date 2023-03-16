شكرا لاهتمامكم بخبر “الأنصاري للخدمات المالية” تحدد النطاق السعري بين 1 – 1.03 درهم للسهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “الأنصاري للخدمات المالية” تحدد النطاق السعري بين 1 – 1.03 درهم للسهم



أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية، في بيان اليوم الخميس، عن تحديد النطاق السعري للطرح العام في سوق دبي المالي بين 1 و1.03 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة ستتراوح عند الإدراج بين 7.5 مليار درهم (2.04 مليار دولار) و7.73 مليار درهم (2.1 مليار دولار).

تطرح “الأنصاري” 750 مليون سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة ليتراوح إجمالي حجم الطرح بين 750 مليون درهم (204 ملايين دولار) و773 مليون درهم (210 ملايين دولار).

وتعد كافة الأسهم المطروحة للاكتتاب هي أسهم قائمة، حيث قامت “الأنصاري القابضة” ببيع 10% من حصتها المملوكة في المجموعة، وبالتالي لن تحصل المجموعة على أية عائدات من الطرح العام العالمي، وعقب اكتمال الطرح العام ما لم تتم زيادته سيستمر المساهم البائع في امتلاك حصة بنسبة 90% من أسهم المجموعة.

وتبدأ فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي من اليوم 16 إلى 24 مارس/آذار، ومن المتوقع إدراج الأسهم في البورصة بحلول السادس من أبريل/نيسان.

ونشأت الأنصاري كشركة عائلية في عام 1966، وصارت واحدة من أكبر شركات الصرافة في المنطقة. وحتى نهاية عام 2022 بلغ عدد فروعها 231 فرعا، وعدد العاملين بها 4123.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 595 مليون درهم (162.01 مليون دولار) العام الماضي ارتفاعا من 491 مليون درهم في 2021. وارتفع الدخل التشغيلي إلى 1.15 مليار درهم من 988 مليون درهم في 2021.

وتستهدف الأنصاري توزيعات أرباح بحد أدنى 600 مليون درهم لعام 2023، على أن تتم التوزيعات في أكتوبر/تشرين الأول وأبريل/نيسان من العام المقبل.

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لنسبة توزيع الأرباح 70% على الأقل من صافي الربح المحقق (مدفوع نصف سنوي) في المستقبل.