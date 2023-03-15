أخبار اليمن : ضبط كمية من التمور الفاسدة في بني مطر

ضبط كمية من التمور الفاسدة في بني مطر
ضُبطت بمديرية بني مطر محافظة صنعاء، اليوم، كميات من التمور الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي كانت على متن شاحنة مغطاة بكميات من الخضار.
وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية يحيى الحيلة، أنه تم ضبط 25 كرتونا من التمور منتهية الصلاحية والفاسدة من قبل الجهات الأمنية بنقطة الصباحة عندما كانت في طريقها إلى مديرية الحيمة الخارجية.
وأفاد بأنه تم تحرير محضر ضبط بالكمية ومصادرتها وحجز الشاحنة التي كانت تحملها.
وأكد الحيلة أن مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية مستمر في تنفيذ الحملات الميدانية للرقابة على صلاحية وتخزين المواد الغذائية، داعياً الجهات المعنية إلى التعاون مع المكتب لخدمة المواطنين.
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