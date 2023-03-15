أخبار اليمن : إتلاف 25 طناً من الأدوية منتهية الصلاحية

إتلاف 25 طناً من الأدوية منتهية الصلاحيةاتلفت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية اليوم، 25 طن من الأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية التي تم ضبطها سابقا من قبل وحدة مكافحة التهريب في منفذ الراهدة الجمركي بمحافظة تعز.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الدوائية في الهيئة الدكتور عمرو الجنيد، أن عملية الاتلاف تمت بحضور مندوبي الهيئة وإدارة مركز الراهدة الجمركي في المنطقة المخصصة للإتلاف في ساحة البضائع المحلية خط كرش بالراهدة.

وأشار إلى أن الأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية تم ايداعها في مخزن إدارة جمرك الراهدة وخضعت للإجراءات القانونية بمشاركة الجهات المختصة في نيابة الأموال العامة والأجهزة الأمنية.