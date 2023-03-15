أخبار اليمن : 156 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

156 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 156 خرقاً جديداً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، غارة للطيران التجسسي على حيس، ومحاولة تسلل واستحداث تحصينات قتالية في حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق طائرتين تجسسيتين في أجواء حيس، و16 خرقاً بقصف مدفعي، و134 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.