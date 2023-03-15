شكرا لاهتمامكم بخبر تغطية اكتتاب “آفاق الغذاء” في سوق “نمو” بنسبة 103.13% والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تغطية اكتتاب “آفاق الغذاء” في سوق “نمو” بنسبة 103.13%



أعلنت شركة الوساطه المالية “وساطه كابيتال” بصفتها المستشار المالي لطرح أسهم شركة “آفاق الغذاء” في السوق الموازية “نمو” عن إتمام عملية الطرح، حيث اكتتب المستثمرون المؤهلون بكامل الأسهم المطروحة، وبلغت نسبة التغطية 103.13%.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، إن سعر الطرح تحدد بقيمة 37 ريالا للسهم الواحد، ويبلغ عدد الأسهم 1.6 مليون سهم عادي تمثل 20% من إجمالى أسهم الشركة.

وأضافت أن شركة “وساطه كابيتال” بصفتها المستشار المالي، ومجموعة النفيعي للاستثمار بصفته مدير الاكتتاب، سيعملان على إكمال الإجراءات اللازمة مع شركة تداول السعودية “تداول”، ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة “آفاق الغذاء” في السوق الموازية “نمو”.

كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة “آفاق الغذاء” تسجيل أسهمها وطرح 1.6 مليون سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية “نمو”.

يشار إلى أن شركة الوساطة المالية “وساطة كابيتال” بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة “آفاق الغذاء” في السوق الموازية “نمو” أعلنت عن تحديد سعر الطرح بـ 37 ريالا للسهم الواحد.