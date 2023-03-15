أخبار اليمن : توجيهات رئاسية بتغطية احتياجات الغاز المنزلي

توجيهات رئاسية بتغطية احتياجات الغاز المنزليقام فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم بزيارة إلى الشركة اليمنية للغاز، للاطلاع على مستوى سير العمل في الشركة.

واستمع الرئيس المشاط خلال الزيارة من نائب المدير التنفيذي للشركة المهندس الشريف عبود علي مهدي، إلى شرح حول سير العملية التموينية وخطة الشركة خلال شهر رمضان المبارك.

ووجه الرئيس المشاط، قيادة الشركة بزيادة الكميات للمحطات من الغاز لتغطية احتياج المواطنين بأقل تكلفة، وعدم لجوئه إلى السوق السوداء.

وشدد على ضرورة تنسيق الشركة اليمنية للغاز مع السلطات الأمنية لمنع انتشار السوق السوداء وتوقف من يقومون بتهريب الغاز وبيعه في الأسواق السوداء.. مؤكداً أنه في حال عدم التجاوب مع ذلك يتم مصادرة الكميات ومحاسبة كل من يخالف وفقاً للقوانين والأنظمة.

وكان نائب المدير العام التنفيذي لشركة الغاز، أكد حرص الشركة على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن السوق السوداء بالتنسيق مع الجهات الأمنية.