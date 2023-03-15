حصريا.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 118 والقنوات الناقلة موت جيركوتاي وشفاء اورهان ومفاجأة عثمان

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أهم وأضخم المسلسلات التركية التاريخية التي نالت إعجاب الجمهور في كل مكان. قام بإرتقاء الإمبراطورية العثمانية وسير على خطى والده.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 118

أطلقت قناة ITV التركية الإعلان الترويجي لأحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 118 ، لذا فإن الموسم الرابع من المسلسل المؤسس عثمان يحمل العديد من المفاجآت النارية والمثيرة ، لذلك يترقب ملايين المشاهدين بفارغ الصبر. عرض الحلقة الجديدة التي ستشهد العديد من المواجهات والمشاجرات النارية بين الأعداء. بعد أن تعرض السيد أورهان لمحاولة قتل ، يبدأ عثمان بحثًا مكثفًا عن سبب هذا الحادث.

مفاجآت مثيرة تحملها الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان المؤسس ، والتي سنتعرف من خلالها على المزيد من أسرار وألغاز تأسيس وتأسيس الدولة العثمانية. يواصل السيد عثمان.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

حُدد يوم الأربعاء من كل أسبوع موعد رسمي لعرض الحلقات الجديدة من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 118 عبر قناة آي تي ​​في التركية ، وسيُنقل العمل مترجمة إلى اللغة العربية يوم الخميس من كل شهر. أسبوع عبر قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك.