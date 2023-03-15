حالا تردد قناه اليرموك الفضائيه.. الحلقة 118قيامة المؤسس عثمان تحدث مفاجأه في مواقع التواصل الاجتماعي

عدن - ياسمين عبد العظيم - نجح الإعلان الثاني للحلقة 118 من المسلسل التركي ، المؤسس عثمان ، في دخول قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في مصر على موقع يوتيوب.

حيث استطاع إعلان الحلقة 118 للمؤسس عثمان أن يحقق معدلات مشاهدة وصلت إلى 270 ألفًا في أقل من 14 ساعة فقط.

وأعلنت الشركة المنتجة لمسلسل قيامة المؤسس عثمان عن تأجيل إحدى الورش التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية.

جاء تأجيل الحلقة الجديدة من قيامة المؤسس عثمان بسبب الأحداث التي وقعت في تركيا عقب الزلزال المدمر.

وحقق مسلسل قيامة المؤسس عثمان نجاحا كبيرا على مستوى الدراما التركية التاريخية العثمانية المستوحاة من تاريخ قيام الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان غازي بن أرطغرل. .

مسلسل قيامة المؤسس عثمان أو قيامة عثمان هو مسلسل درامي تركي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ للأفلام ، وإخراج متين جناي ، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت ، الذي يؤدي دور الغازي عثمان بن ارطغرل.

والممثلات عائشة جول جناي ، راغب صافاش ، نور الدين سونميز ، أصلهان كارالار ، جلال ، ديدام بالتشين ، ويعرض على قناة آي تي ​​في التركية.

“المؤسس عثمان” مسلسل درامي تركي تاريخي بدأ عرضه في 20 نوفمبر 2019 ، ويحكي قصة الغازي عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية. من إنتاج محمد بوزداغ ، وإخراج متين جوناي ، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت ، والممثلة عائشة غول جوناي ، وراغب صافاش ، ونور الدين سونميز ، وأصلحان كارالار ، وجلال العلي ، وديدام بالتشين.