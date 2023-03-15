عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن خسائر “معدنية” ترتفع 34% إلى 39 مليون ريال في 2022



أظهرت النتائج المالية للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن “معدنية”، ارتفاع خسائرها بنسبة 33.88% في 2022 إلى 39 مليون ريال، مقابل خسائر بقيمة 29.13 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، إن أسباب ارتفاع الخسائر في 2022، على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاع المبيعات بحوالي 13.5% يعود إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية وارتفاع مخصص الزكاة نتيجة زيادة الوعاء الزكوي.

وارتفعت مبيعات “معدنية” بنسبة 13.48% في 2022، إلى 257.63 مليون ريال، مقابل مبيعات بنحو 227.02 مليون ريال في 2021.

وأضافت أن رأس المال الحالي يبلغ 354 مليون ريال، وبلغت الخسائر المتراكمة في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 65.61 مليون ريال ما يعادل 18.5% من رأس المال.