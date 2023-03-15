شكرا لاهتمامكم بخبر الان وقبل اي حد..تردد قنوات مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 118 موت جيركوتاي ومفاجأة عثمان لا نايمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - يريد المتابعون معرفة موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة القادمة التي تحمل رقم 118 ، وهي من بين أحداث الموسم الرابع. تعتبر سلسلة المؤسس عثمان من أهم المسلسلات التركية التاريخية التي استطاعت إحداث ضجة كبيرة منذ حلقاتها الأولى. تدور أحداث المسلسل في خلفية تاريخية عن قيام الدولة العثمانية ، والحروب والخصومات. مرت وغيرها من الأحداث المؤثرة في تاريخ تركيا ، لذا يبحث المشاهدون عن موعد مسلسل المؤسس عثمان والقنوات التي تبثها ، وهذا ما سنعرضه لكم من خلال هذا المقال.

يرغب الملايين من متابعي المؤسس عثمان في جميع أنحاء الوطن العربي في معرفة موعد مسلسل المؤسس عثمان الذي تُذاع حلقة واحدة منه أسبوعياً ، خاصة بعد انقطاع الحلقات منذ الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها الدولة التركية. زلازل مدمرة ولكن تم الإعلان عن الحلقة. الحلقة 117 للمؤسس عثمان في التواريخ التالية:

الحلقة تعرض باللغة التركية على ATV كل يوم أربعاء الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر ، 8:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

سيعاد بث الحلقة 117 من مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية ، وستعرض الحلقة مترجمة باللغة العربية ، الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ، الخميس.

تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان عبر النايل سات

يمكنكم متابعة الحلقات المثيرة من مسلسل المؤسس عثمان عبر:

الذي يعرض الحلقة الأسبوعية يوم الخميس مترجمة للغة العربية من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12562.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الصعايدة الجديد نايل سات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11179.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

تم إطلاق الإعلان الثاني لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 118 ، وظهر في هذا الإعلان الترويجي على قناة aTV التركية أن القوات القبلية التركية بقيادة المؤسس عثمان اتحدت مع قوات الدولة السلجوقية بقيادة سلطانة أسمهان في. أمر باحتلال قلعة أنجول والقضاء على القائد البيزنطي أولوف ، حيث تضمن الإعلان ظهور البطل جيركوتاي الذي تعرض للطعن بسيف من أحد الجنود أثناء فتح القلعة ، لكنه سيفصل هو والسيد أوكتام عنهما. المسلسل أم سيستمر دورهم في المسلسل؟