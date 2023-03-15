شكرا لاهتمامكم بخبر تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة الجديدة



نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على مرتكبي واقعة سرقة فيلا محمد صلاح، بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، وإعادة المسروقات.

والبداية كانت بورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 12 مارس الجاري، من مدير أعمال محمد صلاح، باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب الكائنة بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصان، أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكني المشار إليه، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، وأن الواقعة ارتكبت بتاريخ 2 مارس الجاري.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظرا لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكني وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني حيث تسلقا السور الخلفي للفيلا المشار إليها، والدلوف للداخل وارتكاب الواقعة، وتم ضبط كافة المسروقات وعدد من الأحذية الرياضية وميدالية فضية وقطعة من الكريستال وعدد من أجهزة الريسيفر.

وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق