شكرا لاهتمامكم بخبر لا نستطيع زيادة الاستثمار في “كريدي سويس” لتداعيات تنظيمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن لا نستطيع زيادة الاستثمار في “كريدي سويس” لتداعيات تنظيمية



قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، عمار الخضيري إن البنك لا يستطيع زيادة الاستثمار في “كريدي سويس” لتداعيات تنظيمية.

وأفاد الخضيري، في مقابلة مع “العربية”، ، بأن تصريحاتي حول كريدي سويس فسرت بشكل خاطئ.

وكانت تصريحات “الخضيري” أدت إلى خسائر بسهم كريدي سويس وصلت إلى 25% في جلسة اليوم.

وأشار الخضيري، إلى سعر سهم كريدي سويس رخيص جدا حاليا إذا نجحت خطة البنك.

وبالنسبة لأزمة بنك سيليكون فالي، أوضح الخضيري: ” لا يوجد ما يستدعي التخوف من أثر SVB على المنطقة”.

من جانب آخر، قال الخضيري، إن النهضة الاقتصادية للمملكة تزيد من الطلب على الإقراض.

وكان الخضيري، قد قال في وقت سابق من اليوم، إنه لا يعتقد أن كريدي سويس يحتاج لمزيد من الأموال.

وأوضح أن البنك الأهلي السعودي، سيتخارج من بنك كريدي سويس عند تحقيق القيمة المطلوبة للاستثمار.

وقال الخضيري: “إنه لن يتسنى إعطاء بنك كريدي سويس المزيد من السيولة لأنه لا يمكن زيادة حصة الملكية فيه عن 10% بسبب قواعد تنظيمية”.

كان البنك الأهلي السعودي، قد أعلن الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بعملية زيادة رأس المال مع مجموعة كريدي سويس.

وقال “الأهلي السعودي” في بيان سابق، إن البنك أصبح مالكاً لما نسبته 9.88% من أسهم مجموعة كريدي سويس بتاريخ 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022م.

وأضاف، تكلفة مشاركته في عملية زيادة رأس المال لمجموعة كريدت سويس بلغت 1.396 مليار فرنك سويسري، وهو ما يعادل 5.5 مليار ريال تقريباً.