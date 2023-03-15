صدمة تهز كريستيانو رونالدو.. جورجينا مع فتاة غريبة من الصيدلية بسبب جونيور رونالدو الذي ابكى الملايين

عدن - ياسمين عبد العظيم - التقط شخص مقطع فيديو لمصمم الأزياء العالمي وصديقة كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز من داخل صيدلية في السعودية مع فتاة غريبة وصغيرها ، نجل كريستيانو رونالدو الذي أثار جدلاً عامًا.

بعد انتقال عائلة رونالدو للعيش في السعودية بسبب انضمامه لنادي النصر السعودي ، تتابع الكاميرات ووسائل الإعلام خطوات عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز صديقة نجم رونالدو لكرة القدم ، في العاصمة السعودية الرياض ، بعد توقيع كريستيانو. صفقة تاريخية مع نادي النصر.

واتضح الاهتمام بجورجينا ، حيث بثت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها أثناء تواجدها في صيدلية سعودية مع كريستيانو جونيور ، والتي ظهرت عليها بوضوح علامات التعب ، حيث شوهد يسعل ؛ ما أثار التكهنات بأن وجودهم كان بسبب حالته الصحية.

اختارت جورجينا مظهرًا رياضيًا يتكون من بدلة رياضية بورجوندي من ماركة “تومي هيلفيغر” ، واعتمدت قبعة بيسبول سوداء مع حذاء رياضي أبيض.

ارتدى كريستيانو جونيور بدلة رياضية بيضاء من نايك تتكون من بلوزة وشورت. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو جورجينا ، وعبروا عن غضبهم من اتباع خطواتها وعدم منحها الحرية في أن تعيش حياتها بشكل طبيعي.

فكتب أحدهم: “يا ناس خلاص أرجوك توقف لا تفضحنا يا أبطال محنة رفع الهاتف المحمول ، ترى في أوروبا أنهم يعيشون في راحتهم والأجانب يكرهون تصوير أطفالهم