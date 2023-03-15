شكرا لاهتمامكم بخبر بعد خسائر فادحة.. تعليق التداول على العديد من أسهم البنوك الأوروبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بعد خسائر فادحة.. تعليق التداول على العديد من أسهم البنوك الأوروبية



شهدت الأسواق الأوروبية انخفاضاً حاداً يوم الأربعاء، مع استمرار انزلاق أسهم البنوك إلى المنطقة الحمراء بعد تداعيات بنك “سيليكون فالي” عالمياً.

وانخفض مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بنسبة 1.7% في منتصف التعاملات الصباحية، مع تداول معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الحمراء. واصلت أسهم البنوك سلسلة خسائرها وانخفضت بنسبة 4.6%، يليها قطاع التجزئة الذي انخفض بنسبة 3.9%.

وكان “كريدي سويس” أكثر أسهم البنوك القيادية تراجعاً بعد أن كشف البنك عن وجود “نقاط ضعف جوهرية” في تقاريره يوم الثلاثاء، وانخفض سعر السهم بأكثر من 21% بحلول الساعة 10.30 صباحاً بتوقيت لندن يوم الأربعاء، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

يأتي ذلك على الرغم من ازدهار التداولات في أسواق آسيا والمحيط الهادئ بين عشية وضحاها وفي وول ستريت يوم الثلاثاء، حيث انتعشت أسهم البنوك الأميركية وسط تفاؤل بأن مخاطر العدوى من انهيار بنك وادي السيليكون قد تم احتواؤها. كما كانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ثابتة في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وأوقفت البنوك الأوروبية التداول مع هبوط الأسهم، إذ تم إيقاف التداول على أسهم العديد من البنوك الأوروبية عدة مرات من قبل مشغلي البورصات، بما في ذلك “كريدي سويس”، و”سوسيتيه جنرال”، و”Monte dei Paschi”، و”يونيكريدت” الإيطاليين مع انخفاض الأسعار.

وانخفض سهم كريدي سيوس بنسبة تصل إلى 23.8% في حوالي الساعة 11 صباحاً بتوقيت لندن، يليه بنك “سوسيتيه جنرال”، الذي انخفض بنسبة 9.9%.