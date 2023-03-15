عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بنك “سيليكون فالي” يفتقر لمعايير “بازل 3” التنظيمية



أكد رئيس مجلس إدارة “كريدي سويس” أكسل ليمان، أن بنك “سيليكون فالي” لا يخضع للقواعد التنظيمية اللازمة على غرار بقية البنوك الأميركية الكبرى، الأمر الذي تسبب في حدوث الأزمة الأخيرة.

وقال ليمان في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر القطاع المالي الذي انطلق اليوم الأربعاء في الرياض، إنه بالنظر إلى ما حدث في بنك “سيليكون فالي” وما تلاه من البنوك متوسطة الحجم، أرى أنهم لا يخضعون حقا للقواعد والمعايير التنظيمية اللازمة، كما هو الحال في البنوك الأوروبية، وأماكن أخرى حول العالم، الأمر يعود بشكل أساسي إلى عدم الخضوع لمعايير “بازل 3”.

وأضاف ليمان، أن البنوك الأميركية الكبيرة فقط التي تخضع فعلا لهذه المعايير، عندما ننظر إلى أوروبا أو سويسرا، أعلم جيدا أنه ليس فقط البنوك هناك التي تخضع لمعايير “بازل 3″، ولكن أيضا البنوك الفرعية التابعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وتابع: “هذه البنوك لديها نظام موحّد يركز على تطابق الأصول والالتزامات في الميزانية، وعدم التطابق بين الأصول والالتزامات هو الخطأ الذي حدث في بنك سيليكون فالي”.