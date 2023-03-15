شكرا لاهتمامكم بخبر تذاكر الحفلات وكأس العالم ضمن أولويات هذه الدولة لتوفير الدولار.. التضخم تجاوز 100% والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تذاكر الحفلات وكأس العالم ضمن أولويات هذه الدولة لتوفير الدولار.. التضخم تجاوز 100%



ارتفع معدل التضخم السنوي في الأرجنتين إلى ما يزيد عن 100% للمرة الأولى منذ 3 عقود، وفقاً للأرقام الجديدة الصادرة عن الجهاز الإحصائي للبلاد “INDEC”، حيث تكافح الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وقالت “INDEC”، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 102.5% في فبراير مقارنة بالعام السابق، مما يجعل معدل التضخم فيها من بين أعلى المعدلات في العالم.

وارتفعت الأسعار بنسبة 6.6% بين يناير وفبراير و13.1% في الشهرين الأولين من العام مجتمعين، وفقاً للأرقام، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNN”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

كان الطعام والشراب من بين العناصر التي حظيت بتقدير أكبر، بزيادة قدرها 9 و8% في فبراير على التوالي مقارنة بالشهر السابق، تليها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (7.8%) والضيافة (7.5%).

وتعرضت الأرجنتين لضربات متتالية من التضخم المعوق، إذ كان شهر فبراير هو الشهر الثالث عشر على التوالي الذي أبلغت فيه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية عن معدل تضخم شهري أعلى من 4% – والذي يُعتبر عموماً عتبة للاقتصادات السليمة.

ولمكافحة ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة البيزو الأرجنتيني، دعمت حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز سلسلة من أسعار صرف العملات الأجنبية المحمية المخصصة لقطاعات معينة من الاقتصاد، مما جعل شراء الدولار في سوق الصرف أرخص بالنسبة لبعض الشركات.

من بينها مبادرة “Dollar Malbec” لمنتجي النبيذ، و”Dollar Qatar” للوكالات التي تبيع باقات السفر إلى كأس العالم لكرة القدم 2022، و”Dollar Coldplay” لمنظمي الحفلات الموسيقية.