أخبار اليمن : جرحى مدنيون بنيران العدو السعودي في صعدة

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جرحى مدنيون بنيران العدو السعودي في صعدة

أصيب 4 مدنيين، اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في مديريات قطابر وشدا ومنبه بمحافظة صعدة. جرحى مدنيون بنيران العدو السعودي في صعدةأصيب 4 مدنيين، اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في مديريات قطابر وشدا ومنبه بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن مواطنين اثنين أصيبا بنيران سعودية في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر. وأشار إلى أن مناطق متفرقة من مديرية شدا تعرضت لقصف مدفعي سعودي ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح. وذكر المصدر أن هذه الجريمة جاءت بعد ساعات من إصابة مهاجر افريقي بنيران العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه، مبيناً أنه تم نقله إلى مستشفى الطلح العام لتلقي العلاج.

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