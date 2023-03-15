عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن روسيا تعتزم تعليق العمل باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول غير الصديقة



أعلنت وزارة المالية الروسية، أن وزارتي المالية والخارجية في روسيا الاتحادية تقترحان تعليق الاتفاقات الخاصة بتجنب الازدواجية الضريبية مع الدول المعادية حتى استعادة الحقوق الروسية.

وجاء في البيان:”اتخذت الدول الغربية، منذ عام 2022 ، بشأن روسيا تدابير اقتصادية تقييدية أحادية الجانب، بما في ذلك في فبراير من هذا العام، وتم إدراج روسيا، من قبل الاتحاد الأوروبي، في قائمة السلطات الضريبية غير المتعاونة، ما يسميها الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء”.

وأضاف البيان “إن اتخاذ تدابير تقييدية من جانب واحد هو انتهاك للقانون الدولي، وبناءً على ذلك، فإن لدى روسيا أسباباً لاتخاذ تدابير جوابية”، وفق ما نقلته وكالة “تاس” الروسية”.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية الروسية ووزارة الخارجية الروسية اقترحتا على الرئيس الروسي، في هذا السياق، إصدار مرسوم بشأن تعليق الاتفاقات الخاصة بتجنب الازدواجية الضريبية مع جميع الدول التي اتخذت تدابير اقتصادية تقييدية أحادية الجانب ضد روسيا.