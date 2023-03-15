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عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن العدل اللبنانية تطالب باعتقال حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته وحجز أملاكهم



طالبت وزارة العدل اللبنانية باعتقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته وحجز أملاكهم.

وكان مصدر قضائي قد كشف لـ”العربية”، عن انعقاد جلسة استجواب لحاكم مصرف لبنان اليوم الأربعاء، في قضايا اختلاس أموال عامة.

وتولى القاضي شربل أبو سمرا، التحقيق في القضية أواخر الشهر الماضي بعدما وجه قاض آخر لسلامة اتهامات بالاختلاس والثراء غير المشروع وغسل الأموال، وفق ما نقلته رويترز.

تأتي التهم بعد تحقيق استمر 18 شهرا. وتنحى قاض سابق عن التحقيق ولم يوجه أي اتهامات.

ونفى رياض سلامة الذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة وشقيقه رجا، هذه الاتهامات.

وفي الأسابيع الماضية، ذكر سلامة أنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في يوليو/تموز.

وقال سلامة إنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة، وإنه يرى أن الفترة الماضية كافية.

وأفاد سلامة بأن الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان ترجع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعصف به، وأن أسعار الصرف الموازية سببها عدم كفاية احتياطياته من النقد الأجنبي.