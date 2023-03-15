عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن استئناف أنشطة الصين وانتعاش النقل الجوي يزيدان طلب النفط



قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن الطلب العالمي على النفط يرتفع ببطء، لكنه بصدد تلقي دفعة كبيرة بفضل استئناف حركة النقل الجوي واستئناف أنشطة اقتصادية بالصين بعد رفع قيود مرتبطة بكوفيد-19.

وأضافت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط “بدأ نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بضعف لكن من المتوقع أن ينهي العام بارتفاع كبير”.

وتابعت “الانتعاش في استخدام وقود الطائرات واستئناف أنشطة اقتصادية بالصين سيؤديان إلى زيادة إجمالية من الربع الأول إلى الربع الرابع تبلغ 3.2 مليون برميل يوميا، وهي أكبر نسبة زيادة في عام منذ 2010”.