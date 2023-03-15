شكرا لاهتمامكم بخبر أحداث بنك SVB تقدم دروسا مهمة للقطاع المالي العالمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أحداث بنك SVB تقدم دروسا مهمة للقطاع المالي العالمي



قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن أحداث بنك “سيليكون فالي- “VBS” تقدم دروسا للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء، والتنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يساهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد أي صدمات من هذا النوع.

وأضاف خلال فعاليات النسخة الثانية لمؤتمر القطاع المالي، أن المملكة أصبحت ضمن أسرع أسواق المال نمواً على مستوى العالم.

“ارتفعت أصول القطاع المصرفي 37% منذ 2019 لتبلغ 3.6 تريليون ريال (تريليون دولار) بنهاية 2022، فيما ارتفع عدد شركات التقنية المالية خلال تلك الفترة من 20 شركة في 2019 إلى 147 شركة في 2022″، وفقاً للجدعان.

وكشف الوزير، عن انضمام 5 مؤسسات مالية دولية إلى برنامج المتعاملين الأوليين المحلي، مشيراً إلى إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام الإصدار الأول من نوعه من السندات الخضراء الدولية بقيمة 3 مليارات دولار، والإصدار الثاني بقيمة 5.5 مليار دولار رافد مهم للنجاحات التي حققتها المملكة باعتبارها شريكاً موثوقاً للمستثمرين.

وتابع: عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تضاعف منذ العام 2016، وحصة التمويل المصرفي المقدم لها وصلت إلى نحو 7.9% و45% من هذه الشركات تملكها نساء سعوديات.

وأشار الجدعان إلى أن نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل تبلغ 37%، ومعدل الاستهلاك اليومي لا يزال قوياً، و62% معدل ملكية المنازل ومعدل الإقراض العقاري زاد 4 مرات منذ 2018.

وقال وزير المالية: “مستعدون لإنشاء المزيد من الشراكات المنتجة والمستمرة وبرنامج التخصيص، يعمل في الوقت الحاضر على ما يزيد على 200 مشروع في 17 قطاعا مستهدفا مما يوفر فرصا هائلة للمستثمرين.