شكرا لاهتمامكم بخبر عناية بالأظافر على الطريقة الكوريّة.. “ترند” على “تيك توك” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن عناية بالأظافر على الطريقة الكوريّة.. “ترند” على “تيك توك”



انتشرت على منصّة “تيك توك” مؤخراً مجموعة من الفيديوهات المخصصة للاهتمام بالأظافر وفق تقنيّة “الترطيب الإطباقي” أو “Slugging”، وهي طريقة تجميليّة كوريّة انتشر استعمالها في مجال العناية بالبشرة أولاً قبل أن تُثبت فعاليتها على الأظافر أيضاً، فما هي خصائصها وتفاصيل تطبيقها؟

يتسبّب تعرّض اليدين المستمر للاعتداءات الخارجيّة إلى إصابتها بالجفاف الذي يطال البشرة والأظافر، ولذلك تلجأ النساء الكوريات إلى العناية ببشرتها عبر تقنية “الترطيب الإطباقي” التي أثبتت أنها تتمتع بفعالية أيضاً في مجال حلّ مشاكل الأظافر.

وقد تحوّلت وسيلة العناية هذه مؤخراً إلى “ترند” على منصّة “تيك توك” حيث حقق “هاشتاغ” #nailslugging أكثر من 4ملايين مُشاهدة والعديد من الفيديوهات التي تلقي الضوء على مزايا هذه التقنية التجميليّة الكوريّة.

يهدف “الترطيب الإطباقي” إلى تأمين طبقة عازلة تحبس الرطوبة داخل البشرة، وهو يُحارب جفاف الجليدات المحيطة بالأظافر كما يحافظ على قوّتها ومظهرها الصحي. فقد أعلن طبيب الجلد الأميركي شارل بوزا، الذي يتابعه أكثر من 1,3 شخص على “تيك توك”، في منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي أن تطبيق أسلوب العناية هذا بانتظام يتمتع بفوائد ثلاثة: فهو يُساهم أولاً في تقوية الأظافر وحمايتها من الالتهابات، ثم يحميها من الاعتداءات الخارجيّة، وأخيراً يحدّ من تكسّرها بفضل تأمين حاجتها من الترطيب.

– كيفيّة تطبيقها:

من السهل جداً تطبيق “الترطيب الإطباقي” في المنزل من خلال تخصيص بضع دقائق من الوقت مساءً. تبدأ العناية بتدليك الأظافر ومحيطها بزيت نباتي قد يكون زيت اللوز، زيت الأفوكادو، زيت الخروع أو حتى سواها من الزيوت النباتية النقيّة المعصورة على البارد. والتدليك يجب أن يتمّ بشكل دائري ويستمر لبضع دقائق على أن يليه وضع طبقة من الفازلين أو أي بلسم دهني آخر وترك هذا المستحضر على الأظافر لبضع دقائق أو طوال الليل.

ولفعالية أكبر يمكن تغليف اليدين بقفازات مصنوعة من السيلوفان أو القطن بهدف تعزيز ترطيب البشرة والأظافر. يُنصح بتكرار هذه الخطوة مرة أو مرتين أسبوعياً لتعزيز نمو الأظافر والحفاظ على صحتها.