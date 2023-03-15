شكرا لاهتمامكم بخبر ارتفاع أرباح “السعودية للكهرباء” 11% إلى 7.5 مليار دولار في 2022 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع أرباح “السعودية للكهرباء” 11% إلى 7.5 مليار دولار في 2022



ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية للكهرباء، بنسبة 5.17% في 2022، إلى نحو 15.14 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 14.39 مليار ريال في 2021.

وبلغ صافي الربح المعدل (صافي الربح العائد للأسهم العادية وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 7.7 مليار ريال) لعام 2022م مبلغ 7.5 مليار ريال، مقابل مبلغ 6.7 مليار ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 11%.

وقالت “السعودية للكهرباء” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، إن الارتفاع في صافي الربح للعام 2022، يعود إلى عدة عوامل ارتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجةً لنمو الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع مبلغ حساب الموازنة مقارنة بالعام 2021، وارتفاع بند الإيرادات الأخرى الذي يعزى بشكل رئيسي لتسجيل بنود غير متكررة.

وأشارت إلى ارتفاع الدخل من الاستثمارات المسجلة بطريقة حقوق ملكية نتيجة لتغير تصنيف استثمارات الشركة في شركات الإنتاج المستقل من عمليات مشتركة إلى مشاريع مشتركة.

وأوضحت أنه قابل ذلك جزئياً الارتفاع في الإيرادات التشغيلية والإيرادات الأخرى ارتفاعاً في تكاليف الطاقة المشتراة والوقود التي جاءت متأثرة بنمو الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص ذمم مستهلكي الكهرباء والذمم المدينة الأخرى وارتفاع هامشي في تكاليف التمويل.

كان صافي الربح العائد للأسهم العادية عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2022 بلغ 7.66 مليار ريال وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 5.73 مليار ريال، وذلك مقابل صافي الربح العائد للأسهم العادية بمبلغ 9.17 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2021.