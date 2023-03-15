عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “جي 42″ الإماراتية تستحوذ على حصة في الشركة الأم لـ”تيك توك”



نقلت بلومبرغ نيوز في وقت متأخر أمس الثلاثاء عن مصادر مطلعة قولها إن مجموعة “جي 42” للذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي اشترت حصة في “بايت دانس”، الشركة الأم لـ”تيك توك”، بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار في صفقة تقدر قيمة الشركة عند 220 مليار دولار، نقلاً عن “رويترز”.

وبحسب المصادر فإن شركة “G42” استحوذت في الأشهر الأخيرة على الحصة بالشركة الصينية من مستثمرين، من خلال صندوق (42X).

كانت مجموعة “جي 42″، الشركة القابضة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، قد أعلنت في أغسطس الماضي، عن إطلاق صندوق استثماري توسعي لتعزيز النمو التكنولوجي على مستوى العالم، بقيمة 10 مليارات دولار، وذلك بالشراكة مع صندوق أبوظبي للنمو.

ويركز الصندوق الاستثماري، الذي من المقرر أن يكون تحت إدارة شركة تابعة لمجموعة “جي 42″، على تسريع وتيرة الابتكار العالمي من خلال الاستثمار في مجموعة من الشركات في مراحلها المتقدمة، والتي تتميز بتقنيات مبتكرة وتمتلك أُسس أعمال قوية وراسخة.