أخبار اليمن : صنعاء.. صرف مرتبات شهرين لـ(50) الف مستفيداً

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صنعاء.. صرف مرتبات شهرين لـ(50) الف مستفيداً

بدأت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء صرف كفالة أبناء الشهداء لشهري يناير - فبراير ٢٠٢٣م. صنعاء.. صرف مرتبات شهرين لـ(50) الف مستفيداًبدأت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء صرف كفالة أبناء الشهداء لشهري يناير - فبراير ٢٠٢٣م. وأكد بيان صادر عن الهيئة بدء صرف كفالة أبناء الشهداء للشهرين يوم الثلاثاء لـ ٥١ ألفاً و١١ يتيماً ويتيمة بمبلغ مليار و٢٠ مليوناً و٢٢٠ ألف ريال. وحسبما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اشارت هيئة رعاية اسر الشهداء إلى أنها دشنت صرف الكفالة اعتباراً من يوم الثلاثاء 14 مارس الجاري عبر خدمة الحوالات السريعة.



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