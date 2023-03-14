عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن وضع سقف لأسعار البترول سيؤدي لا محالة إلى عدم استقرار السوق



أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الثلاثاء، أن “وضع سقف لأسعار البترول سيؤدي لا محالة إلى عدم استقرار السوق”. وقال وزير الطاقة السعودي: “لن نبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا”.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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