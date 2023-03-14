حملة لتنظيم خطوط سير وفرز الباصات بصنعاء
دُشنت اليوم حملة ميدانية لضبط وتنظيم خطوط سير وفرز الباصات في مديريات الصافية والتحرير والسبعين والوحدة بأمانة العاصمة.
واستهدفت الحملة التي ينفذها مكاتب هيئة تنظيم شؤون النقل البري والمرور ووحدة الضبط المروري وفروعها وأقسامها بالمديريات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، تنظيم الخطوط ومنع وقوف الباصات في الجولات وتحويلها إلى مساراتها المحددة وإدخالها الفرز بميدان الشهداء وباب اليمن ومنطقة شميلة.
وخلال الحملة، أكد مدير فرع هيئة النقل بالأمانة محمد الشهاري، أن الحملة ستستمر حتى تثبيت الوضع وإلزام السائقين بعدم الوقوف بالجولات وعرقلة حركة السير، مع ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : حملة لتنظيم خطوط سير وفرز الباصات بصنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.