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أبل تؤخر صرف مكافآت لقطاعات من الموظفين في إطار خطة تقليص نفقات

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شكرا لاهتمامكم بخبر أبل تؤخر صرف مكافآت لقطاعات من الموظفين في إطار خطة تقليص نفقات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أبل تؤخر صرف مكافآت لقطاعات من الموظفين في إطار خطة تقليص نفقات

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كشفت وكالة “بلومبرغ”، أن شركة “أبل” الأميركية ستؤخر صرف مكافآت لقطاعات من الموظفين في إطار خطة تقليص نفقات.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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