عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “وول ستريت ” ترتفع بفضل بيانات التضخم



فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء بعد أن نمت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم بما يتماشى مع التوقعات، مما عزز الرهانات على رفع بسيط لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 236.15 نقطة أو 0.74%، إلى 32055.29 نقطة.

وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز على ارتفاع 38.25 نقطة أو 0.99 %، إلى 3894.01 نقطة، وفقا لوكالة “رويترز”.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 168.89 نقطة أو 1.51 % ، ليفتح عند 11357.74 نقطة.