أخبار اليمن : رصد 122 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة

رصد 122 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 122 خرقاً جديداً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، غارة للطيران التجسسي على مقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، و14 خرقاً بقصف مدفعي، و72 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.