عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن اختتام ملتقى “بيبان 23” باتفاقيات تتجاوز قيمتها 52 مليار ريال



اختتم ملتقى بيبان 23 فعالياته والذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ، خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس الحالي. وحقق الملتقى أرقاما قياسية في قيمة الاتفاقيات والإطلاقات تجاوزت 52 مليار ريال. ووقَّعت “منشآت” اتفاقيات تعاون مع البنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني وبنك ساب ومصرف الإنماء وغيرها . وأعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الملتقى تقديم منتجات تمويلية للمنشآت بقيمة 10.5 مليارات ريال لمدة 3 سنوات. وأقيم ملتقى “بيبان 23” تحت شعار “فرص تصنع الريادة ” وشهد مشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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