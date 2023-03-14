عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تباطؤ التضخم في أميركا خلال فبراير إلى 6%.. متماشياً مع التوقعات



تراجع معدل التضخم في أميركا إلى 6% في فبراير انخفاضاً من 6.4% في يناير، بما يتماشى مع التوقعات.

وسجل التضخم الأميركي في فبراير 2023، تباطؤا للشهر الثامن على التوالي.

جدير بالذكر أن تسارع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني ولكن كانت تلك أقل زيادة سنوية منذ أواخر عام 2021، مما يشير إلى استمرار تراجع التضخم ومواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على الأرجح نهج الاعتدال في زيادة أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.5%، الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.1%، في ديسمبر/كانون الأول. وزاد التضخم الشهري إلى حد ما جراء ارتفاع أسعار البنزين 3.6% في يناير/كانون الثاني، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.