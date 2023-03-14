شكرا لاهتمامكم بخبر انكشاف البنوك السعودية على الأصول الأجنبية لا يتجاوز 8% والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن انكشاف البنوك السعودية على الأصول الأجنبية لا يتجاوز 8%



قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، إن انكشاف البنوك السعودية على الأصول الأجنبية لا تتجاوز 8% من إجمالي أصولها .

وأضاف الغيث في مقابلة مع “العربية”، أن حجم الأصول الأجنبية للبنوك السعودية يبلغ 284 مليار ريال، تضم السندات الأجنبية ومختلف الأصول.

وذكر أن حجم استثمارات البنوك السعودية يبلغ 15%، غالبيتها متركزة على السندات المحلية نحو 13%.

وأوضح أن بنك “سيليكون فالي” وصل إلى هذا الحال لأنه لم يكن لديه حوكمة جيدة، إلى جانب عدم وجود لجان محاضر.

وهناك مخاوف من أن الشركات المالية يمكن أن ترى تأثيراً من استثماراتها في السندات والأدوات الأخرى على القلق الناجم عن “SVB”. إذ انخفضت عوائد سندات الخزانة يوم الاثنين وسط توقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتأجيل رفع أسعار الفائدة بسبب الاضطرابات في النظام المصرفي، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

خسرت أسهم القطاع المالي عالمياً 465 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين، حيث خفض المستثمرون تعرضهم للبنوك من نيويورك إلى اليابان في أعقاب انهيار بنك “سيليكون فالي”.

واتسعت الخسائر يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر MSCI للأسهم المالية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.7% إلى أدنى مستوى منذ 29 نوفمبر. وتراجعت مجموعة “Mitsubishi UFJ Financial Group” بنسبة 8.3% في اليابان، بينما هبطت مجموعة “Hana Financial Group” الكورية الجنوبية 4.7%.