عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن اقتربنا من نهاية التشغيل التجريبي بمنجم الذهب “إيقات”



قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري إن بلاده تستهدف جذب استثمارات عالمية في مجال إزالة الكربون في قطاع النفط والغاز.

وكشف الملا في مقابلة مع “العربية”، عن وضع “خارطة طريق” لخطط إزالة الكربون وتأسيس هذه الصناعة في مصر.

وأشار إلى بدء تجارب الإنتاج التجريبي من منجم الذهب “إيقات”، كما سيتم إجراء زيارات للموقع للتأكيد على إتمام التشغيل التجريبي، وبناء عليه سيتم الإعلان عن التشغيل الرسمي قبل الافتتاح.

وتابع: “اقتربنا من انتهاء تجارب التشغيل، وستكون هناك أخبار مبشرة خلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم الإعلان عن التفاصيل”.

يقدر احتياطى الذهب في كشف إيقات بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالي استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار، فيما يبلغ متوسط تركيز الذهب 1.5 غرام في الطن، ويتبع شركة شلاتين المصرية.