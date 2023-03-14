أخبار اليمن : منظمة: 10 آلاف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن خلال شهر

منظمة: 10 آلاف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن خلال شهركشف تقرير أممي حديث عن وصول أكثر من عشرة آلاف مهاجر أفريقي إلى اليمن، خلال فبراير الماضي.

وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM)، في تقرير حديث، بأن مصفوفة النزوح (DTM) سجلت وصول 10,726 مهاجر في شهر فبراير 2023م.

وأوضح التقرير، بأن نحو 73% من إجمالي المهاجرين المسجلين في فبراير الماضي، دخلوا اليمن عبر محافظة لحج؛ وذلك بعدد 7,791 مهاجر، فيما دخل البقية عبر محافظة شبوة؛ وبعدد 2,931 مهاجر.

وأشار إلى أن 98% من إجمالي المهاجرين الواصلين إلى اليمن خلال فبراير كانوا من الإثيوبيين، مقابل 2% فقط من الصوماليين.

ومثّل الذكور غالبية عدد المهاجرين الواصلين إلى اليمن بنسبة 73%، بينما مثلت النساء 6% فقط، إلى جانب 16% من الأولاد، و5% من الفتيات.

