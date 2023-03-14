أخبار اليمن : علماء يكشفون علامات وراثية لمرض يدمر المفاصل

علماء يكشفون علامات وراثية لمرض يدمر المفاصل
كشفت دراسة علمية أعدها علماء من جامعة بيلغورود الحكومية الوطنية للبحوث عن العوامل الوراثية الجديدة في تطور التهاب المفاصل العظمي.
ونشرت مجلة "Life" الدراسة التي رأت أن هشاشة العظام هو مرض يدمر المفاصل بسبب تدهور الغضاريف والأربطة والعضلات وغيرها من الهياكل.
وتضيف الدراسة "تلعب متغيرات محددة من الجينات دوراً رئيسيا في تكوين المرض ولم يتم دراسته مسبقًا.
وفي هذا السياق، أظهرت الدراسة أن تطور المرض ليس من خلال تأثيرات الجينات الفردية، ولكن بالتفاعل بينها.
وأوضح رئيس قسم التخصصات الطبية والبيولوجية في جامعة الأبحاث الوطنية "بيلسو"، ميخائيل تشيرنوسوف، أن النتائج التي تم الحصول عليها توسع فهم آليات تطور التهاب المفاصل، حيث يمكن استخدام هذه البيانات في دراسة الأساس الجيني للمرض في مواقعه الأخرى وبينها في مفصل الورك ومفاصل اليد والقدم وأجزاء مختلفة من العمود الفقري.
وقال تشورنوسوف: "بالإضافة إلى ذلك، في المستقبل القريب يمكن استخدام بياناتنا في ممارسة طب صدمات العظام لتحديد المجموعات المعرضة للخطر، وذلك من خلال تنفيذ التدابير الوقائية التي من الممكن زيادة فعاليتها بشكل كبير".
ويعتزم فريق البحث مواصلة دراسة العوامل الوراثية في تطور هشاشة العظام في مفصل الركبة وهشاشة العظام من أنواع أخرى.
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