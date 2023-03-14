عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن منصة “باينانس” توقف عمليات السحب والإيداع بالجنيه الإسترليني للعملاء الجدد



أوقفت شركة “باينانس” أكبر منصة لتداول العملات المشفرة، عمليات السحب والإيداع بعملة الجنيه الإسترليني للعملاء الجدد ابتداء من اليوم. وكرت الشركة أنه ستوقف عمليات التحويلات المالية بالجنيه لجميع العملاء في الـ22 من مايو المقبل. ويأتي القرار بعد أن أوقفت الشركة البريطانية “Skrill Limited” الشريكة لمنصة “بايننس” بأنها ستوقف عمليات الدعم بالعملة البريطانية. وعقبت “باينانس” أن القرار يمس 1% فقط من عملائها.

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