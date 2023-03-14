شكرا لاهتمامكم بخبر تغطية الاكتتاب في المزاد الثاني لسندات الخزينة الإماراتية 5 مرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تغطية الاكتتاب في المزاد الثاني لسندات الخزينة الإماراتية 5 مرات



قالت وزارة المالية الإماراتية إن المزاد الثاني لعام 2023 لبرنامج سندات الخزينة المقومة بالدرهم الإماراتي شهد طلباً قوياً من قبل الموزعون الرئيسيون الستة، حيث استلم مصرف الإمارات المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع ،عطاءات بقيمة 5.51 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب 5 مرات.

وذكرت أن في الطلب كان قوياً على شريحتي الإصدار وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين بـ 550 مليون درهم، وسندات لأجل 3 أعوام بـ 550 مليون درهم، وبإجمالي 1.1 مليار درهم للإصدار في المزاد الثاني لعام 2023.

ويأتى المزاد الثاني لإصدار سندات الخزينة (“T-Bonds”) المقوّمة بالدرهم الإماراتي،ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة لعام 2023 كما تم نشره في تقويم سندات الخزينة في وقت مسبق من هذا العام وفقا لوكالة “وام”.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت في عام 2022، سندات الخزينة مجمعة بقيمة 9 مليارات درهم على فترات تتراوح بين عامين و3 أعوام و5 أعوام.

وذكرت أن الأسعار المدفوعة بالسوق التي تم تحقيقها في وقت المزاد تتراوح بين 5و20 نقطة أساس فوق مقياس سندات الخزانة الأميركية المعمول بها لاستحقاق مماثل.

وتمت ممارسة عملية إعادة الإصدار (“re-opening”) في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

تجدر الإشارة إلى أن سندات الخزينة بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، الذي يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي.