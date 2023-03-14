شكرا لاهتمامكم بخبر متعاملون يتوقعون شراء الجزائر نحو 540 ألف طن في مناقصة قمح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن متعاملون يتوقعون شراء الجزائر نحو 540 ألف طن في مناقصة قمح



قال متعاملون أوروبيون في تقديرات أولية اليوم الثلاثاء إنهم يعتقدون أن الديوان المهني للحبوب في الجزائر اشترى نحو 540 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة عالمية أمس الاثنين.

يفوق ذلك تقديرات معظم المتعاملين أمس عند 420 ألف طن.

ولم يطرأ تغير يذكر على تقديرات الأسعار عن التقييمات السابقة، إذ قيل إن معظمها تم شراؤها بسعر 312 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن مع احتمال شراء بعض الكميات بسعر منخفض يصل إلى 308 دولارات للطن شاملا تكلفة الشحن. وكانت تقديرات أشارت الليلة الماضية إلى تعاملات تفوق بفارق كبير 312 دولارا، لكنها لم تتكرر اليوم.

ومن المحتمل صدور المزيد من التقديرات التفصيلية للأسعار وكميات الشراء في وقت لاحق.

المناشئ في المناقصة خيارية، ومن المتوقع استخدام قمح منطقة البحر الأسود لتوفير جزء كبير من الشراء، ولكن يمكن استخدام القمح الفرنسي لتوريد جزء منه.

وقال متعامل “قمح شمال أوروبا لم يعد منافسا لقمح البحر الأسود في الوقت الحالي، لكن بناء على البائعين، أتوقع حوالي ثلاث شحنات من فرنسا”.

كانت المناقصة تطلب شحن القمح في فترتين من مناطق التوريد الرئيسية التي تشمل أوروبا، هي من الأول إلى الخامس عشر من مايو/أيار ومن السادس عشر إلى الحادي والثلاثين منه. وإذا كان التوريد من أمريكا الجنوبية أو أستراليا، يكون الشحن قبل ذلك بشهر.

والجزائر عادة أكبر سوق تصدير لقمح الاتحاد الأوروبي، وفرنسا هي المورد الرئيسي بالاتحاد. ولا تنشر الجزائر نتائج مناقصاتها وتستند التقارير إلى تقديرات المتعاملين.

في سياق آخر، قال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء إن المؤسسة العمومية للتغذية وتربية الدواجن بالجزائر طرحت مناقصة عالمية لشراء 35 ألف طن من علف الذرة للتوريد من الأرجنتين.

وقالوا إن آخر موعد لتقديم عروض الأسعار هد غدا الأربعاء، والشحن مطلوب بين الأول والخامس عشر من أبريل/ نيسان.