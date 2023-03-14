شكرا لاهتمامكم بخبر “فولكس فاغن” تدفع بقوة في التحول الكهربائي.. خطة خمسية بـ 193 مليار دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “فولكس فاغن” تدفع بقوة في التحول الكهربائي.. خطة خمسية بـ 193 مليار دولار



تخطط شركة “فولكس فاغن” استثمار 180 مليار يورو (192.6 مليار دولار) بين عامي 2023 و2027، ستخصص أكثر من ثلثيها في أعمال “الكهربة والرقمنة”.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت شركة السيارات الألمانية العملاقة في وقت سابق من هذا الشهر عن أرباح تشغيلية للعام 2022 بالكامل بلغت 22.5 مليار يورو، بزيادة 13% عن العام السابق، مع ارتفاع شحنات السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات بنسبة 26%.

وكان نمو أعمال السيارات الكهربائية في الشركة مدفوعاً بارتفاع بنسبة 68% في الصين.

ومع ذلك، انخفضت أرقام التسليم الإجمالية بنسبة 7% إلى 8.3 مليون سيارة في عام 2022 وانخفض صافي التدفقات النقدية لقسم السيارات إلى 4.8 مليار يورو من 8.6 مليار يورو في عام 2021، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وفي التقرير السنوي الصادر اليوم الثلاثاء، عزت الشركة التراجع إلى “زيادة رأس المال العامل بسبب مشكلات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، خاصة قرب نهاية العام”، وتوقعت أن “ينعكس ذلك إلى حد كبير” على مدار عام 2023.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي أوليفر بلوم إن فولكس فاغن “حددت أهدافاً واضحة وطموحة واتخذت القرارات اللازمة لتبسيط العمليات” في عام 2022، في حين أن العام المقبل سيكون “حاسماً” لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية للمجموعة.

فيما أكد المدير المالي ومدير العمليات في مجموعة فولكس فاغن، أرنو أنتليتس، على قوة الوضع المالي، والذي سيمكّن الشركة من “مواصلة الاستثمار في الكهربة والرقمنة” حتى في “بيئة اقتصادية صعبة”.