عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن استثمار 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية في قطاع المقاولات



قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، إن الصندوق استثمر 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية في قطاع المقاولات، ويستهدف ضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا.

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق يحرص على مشاركة القطاع الخاص بمختلف مشاريعه الواعدة، وخصصت شركة روشن 30% من أراضيها للتطوير مع القطاع الخاص.

وتابع: “عملنا على تهيئة البيئة المطلوبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية”.

وأشار إلى الإعلان عن اتفاقيات خاصة بالقطاع الخاص في مؤتمر.