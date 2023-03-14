شكرا لاهتمامكم بخبر “فايزر” تتطلع إلى ما بعد “كوفيد”.. أبرمت صفقة استحواذ بـ 43 مليار دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “فايزر” تتطلع إلى ما بعد “كوفيد”.. أبرمت صفقة استحواذ بـ 43 مليار دولار



أبرمت شركة فايزر يوم الاثنين صفقة بنحو 43 مليار دولار للاستحواذ على شركة سيجين “Seagen” بما يسهم في زيادة محفظة علاجات السرطان الخاصة بشركة فايزر، حيث تستعد شركة الأدوية لانخفاض حاد في مبيعات منتجاتها المرتبطة بوباء كورونا، وفقدان التفرد عن بعض كبار اللاعبين في صناعة الأدوية.

وتعد الصفقة، هي الأكبر لشركة فايزر في سلسلة من عمليات الاستحواذ بعد مكاسب نقدية غير متوقعة لمرة واحدة في العمر من لقاح وعلاج “كوفيد-19″، إذ ستضيف 4 علاجات معتمدة للسرطان بمبيعات مجمعة تقارب ملياري دولار في عام 2022، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وستدفع شركة فايزر مبلغ 229 دولاراً نقداً لكل سهم من أسهم “سيجين”، بزيادة قدرها 32.7% عن سعر إغلاق يوم الجمعة. ويمثل العرض أيضاً علاوة بنسبة 42% تقريباً عن إغلاق السهم في 24 فبراير، أي قبل يوم من نشر صحيفة “وول ستريت جورنال” لأول مرة عن صفقة محتملة.

وارتفعت أسهم “سيجين” بنسبة 14.5% يوم الاثنين إلى 197.65 دولار.

وضربت شركة فايزر مسار الصفقات في سعيها للتخفيف من تأثير الانخفاض المتوقع في الإيرادات بمقدار 17 مليار دولار بحلول عام 2030 بسبب انتهاء صلاحية براءات الاختراع لأفضل الأدوية وانخفاض الطلب على منتجات كوفيد.

تتوقع شركة صناعة الأدوية أكثر من 10 مليارات دولار من المبيعات “المعدلة حسب المخاطر” من “سيجين” في عام 2030.

يذكر أن شركة سيجين التي تتخذ من واشنطن مقراً لها هي شركة رائدة في اتحادات الأجسام المضادة والأدوية (ADCs)، والتي تعمل مثل “الصواريخ الموجهة” المصممة لتحقيق تأثير مدمر مستهدف وتجنيب الخلايا السليمة.

فيما تشتمل مجموعة فايزر من علاجات الأورام على 24 دواءً معتمداً، بما في ذلك علاج سرطان الثدي “إيبيرانس”.

وتتوقع الشركات إتمام الصفقة في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024.