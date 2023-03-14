شكرا لاهتمامكم بخبر عشرات المسلسلات تتنافس في رمضان.. والكوميديا حاضرة بقوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن عشرات المسلسلات تتنافس في رمضان.. والكوميديا حاضرة بقوة



أيام قليلة وينطلق السباق الدرامي الأبرز، حيث تتنافس عشرات المسلسلات في شهر رمضان، بتقديم عدد من القصص المختلفة، أملا في جذب انتباه المتابع.

هذا العام يتنافس عدد من الأعمال الكوميدية، بعضها اعتاد التواجد خلال السنوات الماضية، والبعض الآخر قرر دخول مجال الكوميديا هذا العام بحثا عن المنافسة.

أحمد مكي يتواجد هذا العام من خلال الجزء السابع من مسلسل “الكبير أوي”، العمل الذي حقق نجاحا كبيرا على مستوى سنوات طويلة، وارتبط به الجمهور.

ولكنه غاب لفترة قبل أن يعود بتعديلات مختلفة على مستوى الأبطال، وقرر بطل العمل أحمد مكي إدخال وجوه جديدة في بطولة المسلسل، بعد استبدال عدد من الشخصيات التي ظهرت منذ البداية.

مكي يستكمل في الجزء الجديد رحلته مع “مربوحة” التي تلعب دورها رحمة أحمد، ودخلت إلى المسلسل بدلا من دنيا سمير غانم، على أن يتواجد عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا واللبنانية نور.

الموسم الحالي يشهد تواجد الفنان المصري أحمد أمين، الذي يشارك بمسلسل “الصفارة”، المكون من 15 حلقة فقط تدور في إطار كوميدي تشويقي.

وتدور فكرة المسلسل المأخوذ عن رواية أجنبية تحمل اسم “تأثير الفراشة”، حول مرشد سياحي يسرق صفارة من سيوة، لكنها تعيده إلى الماضي، وهو ما يدخله في مغامرات كوميدية.

مسلسلات الـ 15 حلقة مستمرة هذا الموسم، حيث تطل دنيا سمير غانم من خلال مسلسل “جت سليمة” في هذا الإطار الدرامي، لتعود بعد غياب امتد لنحو 3 سنوات.

دنيا سمير غانم تعود في العمل بلوك مختلف على صعيد الشعر والمظهر الخاص بالوجه، كما تستعين بعدد من الممثلين الذين اعتادت على التعاون معهم وأبرزهم محمد سلام ومحمد ثروت، غير أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر بدون والديها في عمل فني.

يسرا تقرر دخول ملعب الكوميديا هذا الموسم من خلال مسلسل “1000 حمد لله على السلامة”، الذي تشاركها بطولته شيماء سيف ومحمد ثروت وآدم الشرقاوي.

الملامح الكوميدية بدأت من المظهر الذي تطل به يسرا في المسلسل، حيث تقدم شخصية “سميحة جاهين السويسي” دكتورة الإعلام العائدة إلى مصر مؤخرا، وقررت أن تبحث عن عدد من الأسرار العائلية.