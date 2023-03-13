إتلاف 34 طناً من الأدوية في صنعاء
أتلف مكتب الصحة العامة في أمانة العاصمة، اليوم، 105 أطنان من الأدوية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وتالفة.
وأوضح مدير مكتب الصحة في الأمانة الدكتور مطهر المروني، أن عملية الإتلاف تمت وفقاً للإجراءات القانونية، وبمشاركة ممثلي النيابة العامة والهيئة العليا للأدوية.
ولفت إلى أن الكمية المتلفة شملت 34 طنا من الأدوية منتهية الصلاحية وتالفة، و71 طنا مواد غذائية متنوعة تالفة.
وأكد المروني الحرص على تعزيز إجراءات الرقابة والتفتيش على المنشأت الصيدلانية والغذائية، ومصادرة وإتلاف الأدوية والمواد التالفة وغير الصالحة للاستهلاك، بما يكفل حماية صحة المواطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إتلاف 34 طناً من الأدوية في صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.