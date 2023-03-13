أخبار اليمن : الامانة: اتلاف 114 طن مواد غذائية منتهية

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الامانة: اتلاف 114 طن مواد غذائية منتهية

أتلف مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة اليوم، 114 طن مواد غذائية تالفة ومنتهية الصلاحية. الامانة: اتلاف 114 طن مواد غذائية منتهيةأتلف مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة اليوم، 114 طن مواد غذائية تالفة ومنتهية الصلاحية. وأوضح مدير مكتب الصناعة بالأمانة، ماجد السادة، أنه تم الإتلاف وفقًا للإجراءات القانونية، وبمشاركة عضو نيابة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة. وأكد الحرص على تعزيز أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية وثتبيت الأسعار وضبط المخالفات ومصادرة وإتلاف المواد المنتهية وغير الصالحة للاستهلاك بما يكفل حماية المستهلك خاصة خلال شهر رمضان.

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